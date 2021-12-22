Газоснабжение части домов в одном из районов Харькова будет временно прекращено.

Временно, с 22 по 24 декабря и с 27 по 30 декабря, будет прекращено газоснабжение потребителям в Московском районе Харькова, сообщают «Харьковские известия».

На проспекте Тракторостроителей в Харькове отключат газ по таким адресам:

Просп. Тракторостроителей, 95-а, 124, 124-а, 124-б, 126-б, 128-а, 130, 130-а, 130-б, 130-в, 134, 134-а, 134-б, 138-а, 138-б, 138-в, 140-а, 140-б, 140-в, 142.

«Просим всех потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Восстановление газоснабжения в жилых домах возможно при герметичности внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения. Приносим свои извинения за временные неудобства!» — сообщает Харьковгоргаз.



Ранее сообщалось, что в Харьковской области внучка с бабушкой отравились угарным газом - появились подробности инцидента.

Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.

С диагнозом отравление угарным газом женщина 1953 года рождения и девочка 2018 года рождения были доставлены в Изюмскую центральную районную больницу.

Предварительно, причиной отравления стало неисправное печное отопление.

Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".