Временно, с 22 по 24 декабря и с 27 по 30 декабря, будет прекращено газоснабжение потребителям в Московском районе Харькова, сообщают «Харьковские известия».
На проспекте Тракторостроителей в Харькове отключат газ по таким адресам:
Просп. Тракторостроителей, 95-а, 124, 124-а, 124-б, 126-б, 128-а, 130, 130-а, 130-б, 130-в, 134, 134-а, 134-б, 138-а, 138-б, 138-в, 140-а, 140-б, 140-в, 142.
«Просим всех потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Восстановление газоснабжения в жилых домах возможно при герметичности внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения. Приносим свои извинения за временные неудобства!» — сообщает Харьковгоргаз.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Суперфиналистка "Мастер Шеф" спровоцировала бунт в Сети: "Последний сезон, который смотрим"
Жизнь известной актрисы-красотки оборвалась при таинственных обстоятельствах: ей было всего 35
"Мастер Шеф", любимица зрителей вылетела за шаг до суперфинала: "Очень несправедливо"
В Италии 81-летний пенсионер застрелил сиделку из Украины: "Я больше не мог терпеть"
Ранее сообщалось, что в Харьковской области внучка с бабушкой отравились угарным газом - появились подробности инцидента.
Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.
С диагнозом отравление угарным газом женщина 1953 года рождения и девочка 2018 года рождения были доставлены в Изюмскую центральную районную больницу.
Предварительно, причиной отравления стало неисправное печное отопление.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".