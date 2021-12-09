В Харьковской области внучка с бабушкой отравились угарным газом - появились подробности инцидента.
Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.
С диагнозом отравление угарным газом женщина 1953 года рождения и девочка 2018 года рождения были доставлены в Изюмскую центральную районную больницу.
Предварительно, причиной отравления стало неисправное печное отопление.
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Ранее сообщалось, что в Харькове медики спасли годовалого мальчика - ребенок едва не утонул в ванной.
Об этом рассказали в Центре экстренной медпомощи и медкатастроф.
Мать ребенка рассказала, что оставила своего годовалого сына в ванной без присмотра, а когда вернулась, он лежал там головой вниз.
Женщина вызвала медиков и уже через четыре минуты бригада скорой прибыла на место вызова и начала проведение реанимационных мероприятий. Ребенок находился в состоянии клинической смерти.
Благодаря слаженным действиям работников Центра ЭМД, сердечно-легочная деятельность у ребенка была восстановлена. К счастью, ребенка спасть удалось.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".