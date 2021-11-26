В Харьковской области продолжают расследовать лабораторно случаи инфицирования медиков ковидом.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Гоструда.

Так, в облуправления Гоструда поступило сообщение о заболевания COVID-19 – 1192 работников в сфере медицины - 59 случаев были летальными.

Завершено расследование 979 случаев, из них 652 признаны связанными с условиями труда.

Завершили и расследование 53 летальных исходов - из них 13 связаны с условиями труда.

К слову, в Харьковской области зафиксировали летальные случаи от осложнений ковида - где ситуация хуже всего.

За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 590 человек.

375 из всех заболевших – жители Харьковского района, 350 – города Харькова.

57 заболевших – жители Лозовского, 49 – Чугуевского, 45 – Изюмского, 33 – Красноградского, 16 – Купянского, 15 – Богодуховского района.

За сутки выздоровели 822 больных, умерли – 37.

Напомним, что пациентка одной из харьковских больниц рассказала о ситуации: "Все это очень страшно".

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