Пациентка одной из харьковских больниц рассказала о ситуации в медучреждениях.
Об этом сообщаюь "Новини.LIVE Kharkiv".
По ее словам, отношение врачей к пациентам с ковидом отвратительное, а коек в больницах практически нет.
Также девушка сообщила, что из-за загруженности больными алгоритм у врачей такой: если человек в тяжелом состоянии и невакцинирован, его якобы не лечат, не подходят санитарки, не подносят даже утку.
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"А новых таких пациентов кладут на еще неостывшие кровати только что умерших. У меня есть противопоказания против прививок, и теперь после этой болезни, я очень сожалею, что я была не привита, ведь все это очень страшно", – рассказала украинка.
К слову, в Харьковской области по состоянию с начала пандемии обнаружили 232 109 случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.
562 харьковчанина подхватили ковид за прошедшие сутки. Вакцинировали во вторник второй дозой 10 913 человек.
Харьковская область находится на 11 месте по заболеваемости COVID-19 за сутки. Опередил регион Киев, где выявили 1 743 новых случая. В пятерку антилидеров по заболеваемости также вошли Полтавская (1060), Донецкая (948), Запорожская (906) и Хмельницкая (808) области.
Всего в Украине за сутки коронавирус подтвердили у 14 235 пациентов.
Напомним, что в Харькове из больниц массово увольняются медики: названа причина.
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