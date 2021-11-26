Мать 16-летнего Николая Харьковского, который был за рулем Infiniti и является главным подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Харькове 26 октября, пообщалась с журналистами.

В своем интервью "Суспільному" Марина Дегтярь называет свою семью заурядной, а себя - домохозяйкой. Хотя и ездит на заработки в Германию. Кем именно там работает, не уточняет.

Автомобиль "Infiniti" был приобретен незадолго до поездки. По словам женщины, он был не новый. Поэтому сразу после покупки автомобиль был направлен в СТО. Там она должна была находиться до возвращения Марины Дегтярь в Украину.

"Николай знал о покупке и о том, где находится машина. Я забрала ключи и документы с собой, ведь уже были разные ситуации", — рассказала женщина.

Говоря о различных ситуациях, Марина Дегтярь имеет в виду другие нарушения, которые совершил ее 16-летний сын. Так, в сентябре этого года он, без прав и с превышением скорости, ездил на семейном Dodge. Кроме того, парень имеет условный срок за ранения двух человек.

"Для меня было настоящим шоком, когда я узнала что он сел за руль моего Dodge. С ним проводились беседы. Он был наказан - запрещено пользоваться компьютером. А когда уезжала в Германию забрала с собой все документы, технический паспорт, ключи", — рассказала Марина Дегтярь.

Однако со СТО Infiniti забирал именно 16-летний Коля со своим совершеннолетним другом. По словам матери, они должны были отогнать автомобиль на другое СТО, чтобы получить два вывода.

При чем, как уверяет женщина, своего сына она не учила управлять машиной. А узнала об этом только тогда, когда произошел инцидент с Dodge. Подросток постоянно проводил время со старшими товарищами. Поэтому, по мнению Марины, именно они и научили сына управлять автомобилем.

Также в интервью мать призналась, что родители не пользовались у Николая Харьковского авторитетом. Поэтому возможно это и привело к ужасной трагедии.

Марина Дегтярь сообщила, что она полностью оплатила операцию пассажирке Infiniti, пострадала в том страшном ДТП. А также, через журналистов, обратилась к семье погибшего Игоря Носова.

"Мы хотим по-человечески извиниться, пообщаться лично. Пожалуйста, обратитесь к нашим адвокатам, к нам, мы открыты", — отметила Марина Дегтярь.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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