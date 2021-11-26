В Харьковской области зафиксировали летальные случаи от осложнений ковида - где ситуация хуже всего.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 590 человек.
375 из всех заболевших – жители Харьковского района, 350 – города Харькова.
57 заболевших – жители Лозовского, 49 – Чугуевского, 45 – Изюмского, 33 – Красноградского, 16 – Купянского, 15 – Богодуховского района.
Дочка Пугачевой и Галкина с распущенными волосами и в венке поразила взрослым образом: "Что значит кровь"
Последствия хуже коронавируса: в ВОЗ назвали симптомы постковидного синдрома
Ушел из жизни известный советский актер: звезда "12 стульев" и "Гардемаринов"
Новая Toyota Camry восхитит дизайном в следующем году: "Выглядит великолепно"
Штраф до 8 тысяч гривен: украинцев ждет новый запрет с 10 декабря, подробности
За сутки выздоровели 822 больных, умерли – 37.
Ранее сообщалось, что пациентка одной из харьковских больниц рассказала о ситуации в медучреждениях.
По ее словам, отношение врачей к пациентам с ковидом отвратительное, а коек в больницах практически нет.
Также девушка сообщила, что из-за загруженности больными алгоритм у врачей такой: если человек в тяжелом состоянии и невакцинирован, его якобы не лечат, не подходят санитарки, не подносят даже утку.
"А новых таких пациентов кладут на еще неостывшие кровати только что умерших. У меня есть противопоказания против прививок, и теперь после этой болезни, я очень сожалею, что я была не привита, ведь все это очень страшно", – рассказала украинка.
Напомним, что пациентка одной из харьковских больниц рассказала о ситуации: "Все это очень страшно".
Как сообщала Politeka, харьковчан планируют массово проверить на иммунитет к ковиду: кто в списке
Также Politeka писала, про ужесточение карантина на Харьковщине, появилось заявление ХОГА: "на следующей неделе..."