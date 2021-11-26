В Харьковской области зафиксировали летальные случаи от осложнений ковида - где ситуация хуже всего.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 590 человек.

375 из всех заболевших – жители Харьковского района, 350 – города Харькова.

57 заболевших – жители Лозовского, 49 – Чугуевского, 45 – Изюмского, 33 – Красноградского, 16 – Купянского, 15 – Богодуховского района.

За сутки выздоровели 822 больных, умерли – 37.

Ранее сообщалось, что пациентка одной из харьковских больниц рассказала о ситуации в медучреждениях.

По ее словам, отношение врачей к пациентам с ковидом отвратительное, а коек в больницах практически нет.

Также девушка сообщила, что из-за загруженности больными алгоритм у врачей такой: если человек в тяжелом состоянии и невакцинирован, его якобы не лечат, не подходят санитарки, не подносят даже утку.

"А новых таких пациентов кладут на еще неостывшие кровати только что умерших. У меня есть противопоказания против прививок, и теперь после этой болезни, я очень сожалею, что я была не привита, ведь все это очень страшно", – рассказала украинка.

Напомним, что пациентка одной из харьковских больниц рассказала о ситуации: "Все это очень страшно".

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