Мать Николая Харьковского вернулась из Германии и дала показания следователю.

Об этом сообщает издание «Суспільне».

Так, Марина Дегтярь вернулась из Германии 24 ноября и пообщалась с сотрудниками полиции. Что именно сообщила Дегтярь следствию - пока неизвестно.

Прокурор Харьковской области Александр Фельчаков отметил, что следственные действия еще продолжаются, после чего дело будет направлено в суд.

На это может уйти еще около одного-двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время суда по смертельному ДТП стало известно, что на подростка, находившегося за рулем завели еще одно уголовное дело - за ложное сообщение.

Об этом стало известно во время трансляции судебного процесса.

Следствие утверждает, что 16-летний Николай Харьковский звонил в полицию из туалета больницы и заявил о похищении "Инфинити".

Об этом представитель прокуратуры заявил на сегодняшнем заседании.

Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив об угоне Infinity.

Таким образом преследовав цель ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение.

Судья объявил решение - Николая Харьковского взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

Как сообщала Politeka, раскрыто темное прошлое мажора устроившего ДТП в Харькове: "открыл стрельбу в магазине"

Также Politeka писала о первых словах мажора, устроившего ДТП в Харькове: "Меня отмажут и я буду жить за границей".