Мать Николая Харьковского вернулась из Германии и дала показания следователю.
Об этом сообщает издание «Суспільне».
Так, Марина Дегтярь вернулась из Германии 24 ноября и пообщалась с сотрудниками полиции. Что именно сообщила Дегтярь следствию - пока неизвестно.
Прокурор Харьковской области Александр Фельчаков отметил, что следственные действия еще продолжаются, после чего дело будет направлено в суд.
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На это может уйти еще около одного-двух месяцев.
Ранее сообщалось, что в Харькове во время суда по смертельному ДТП стало известно, что на подростка, находившегося за рулем завели еще одно уголовное дело - за ложное сообщение.
Об этом стало известно во время трансляции судебного процесса.
Следствие утверждает, что 16-летний Николай Харьковский звонил в полицию из туалета больницы и заявил о похищении "Инфинити".
Об этом представитель прокуратуры заявил на сегодняшнем заседании.
Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив об угоне Infinity.
Таким образом преследовав цель ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение.
Судья объявил решение - Николая Харьковского взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток.
Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".
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