В Харьковской области увеличивается количество ДТП, совершенных несовершеннолетними за рулем.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

С начала года составили уже 66 протоколов на несовершеннолетних водителей, тогда как в 2020-м было 50.

«Протоколы составлялись на несовершеннолетних от 16 до 18 лет. То есть это лица, которые отвечают на общих основаниях относительно тех нарушений, по которым они были привлечены. Но 3 случая было 15-летних - и во всех трех случаях были вызваны родители в наше управление и привлечены к ответственности», - заявила начальница Управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак.

Главной причиной аварий, произошедших в 2021 году в регионе, является нарушение водителями скоростного режима - это около 63% аварий.

К слову, в Полтавской области вечером 22 ноября 17-летняя девушка, управляя автомобилем Toyota RAV4, устроила ДТП на украинской трассе.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что школьница не справилась с управлением автомобиля и въехала в дерево. Многие интересуются, "кто пустил ее за руль" и "куда смотрели родители".

По предварительной информации полиции, 17-летняя девушка, управляя автомобилем Toyota RAV4, выехала за пределы проезжей части и допустила столкновение с деревом. Телесные повреждения разной степени тяжести получила водитель и трое пассажиров автомобиля, 2000, 2002 и 2003 годов рождения.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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