В Харьковской области зафиксировали 728 случаев коронавируса - 1450 человек выздоровели.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В статистику внесли информацию о смерти 36 человек в результате осложнений от COVID.

Всего с начала карантина в регионе на коронавирус заболели 232 837 жителей, 25 ноября сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки коронавирус подтвердили у 328 жителей Харькова.

Также больше всего заболевших ковидом обнаружили в Чугуевском районе Харькова, там всего за сутки заболело 106 человек, в Изюмском районе — 89 заболевших.

К слову, в Харькове 20 ноября в карьере на проспекте Тракторостроителей обнаружили тело мужчины.

Приметы погибшего: на вид — 50-60 лет, телосложение среднее, рост — 168 сантиметров, лицо овальное, волосы, борода и усы седые.

На теле мужчины имеется послеоперационный шрам длиной 12 сантиметров, при жизни погибший носил зубные протезы.

Был одет в осеннюю синюю куртку с биркой Braggart, футболку с надписью Singha.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о мужчине обратиться полицию или по телефонам: (057) 93-50-40, 705-95-77.

Напомним, что пациентка одной из харьковских больниц рассказала о ситуации: "Все это очень страшно".

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