В Харькове 20 ноября в карьере на проспекте Тракторостроителей обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе “главка”.

Приметы погибшего: на вид — 50-60 лет, телосложение среднее, рост — 168 сантиметров, лицо овальное, волосы, борода и усы седые.

На теле мужчины имеется послеоперационный шрам длиной 12 сантиметров, при жизни погибший носил зубные протезы.

Был одет в осеннюю синюю куртку с биркой Braggart, футболку с надписью Singha.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о мужчине обратиться полицию или по телефонам: (057) 93-50-40, 705-95-77.

Ранее сообщалось, что в Харькове на площади Павловской молодой человек дал пощечину сотруднику полиции.

Так, возле кафе на площади Павловской произошла драка - приехал наряд патрульной полиции.

Пока полицейские разбирались в инциденте, один из очевидцев начал вести себя агрессивно и даж ударил полицейского.

Патрульный сразу же ударил обидчика в ответ, а коллеги полицейского повалили парня на пол и надели на него наручники.

По данному факту было открыто уголовное дело по статье о насилии в отношении сотрудника полиции и хулиганстве.

22-летнему парню светит тюремный срок до пяти лет.

Напомним, поиски женщины закончились трагично в Харькове: "нашли в реке".

Как писала Politeka, несчастье произошло с харьковчанином посреди улицы: "лежал без сознания".

Также Politeka рассказывала о том, что трагедия произошла с младенцем на глазах у матери на Харьковщине: "лежал в кроватке".