В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили о том, что пропавшую в Харькове 75-летнюю Зою Еремко найшли мертвой.

По данной информации , женщина утром 2 ноября вышла из дома на ул. Валентиновской в районе станции метро "Студенческая", и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Женщина была одета в синее матерчатое пальто и вязаную шапку. С собой у нее был потертый пакет с пластиковыми ручками и кнопочный телефон.

По предварительным данным, тело пенсионерки спасатели нашли в реке.

Официальные подробности о том, что стало причиной гибели, выясняются.

Напомним, на Харьковщине пропавшего мужчину нашли мертвым.

76-летний Анатолий Сабодаж еще 15 сентября около 10:00 ушел рыбачить на надувной лодке по реке Северский Донец.

Пустую надувную лодку на расстоянии около 300 метров от моста между городом Балаклея и селом Меловая обнаружили местные жители.

Недалеко от лодки было найдено тело пропавшего.

Также на Харьковщине нашли тело мужчины, которого искали несколько месяцев.

71-летнего Геннадия Гармаша нашли мертвым.

Геннадий пропал еще 18 июня, впоследний раз его видели 21–22 июня в поселке Манченки Харьковского района.

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