В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили о том, что пропавшую в Харькове 75-летнюю Зою Еремко найшли мертвой.
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Женщина была одета в синее матерчатое пальто и вязаную шапку. С собой у нее был потертый пакет с пластиковыми ручками и кнопочный телефон.
По предварительным данным, тело пенсионерки спасатели нашли в реке.
Официальные подробности о том, что стало причиной гибели, выясняются.
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Напомним, на Харьковщине пропавшего мужчину нашли мертвым.
76-летний Анатолий Сабодаж еще 15 сентября около 10:00 ушел рыбачить на надувной лодке по реке Северский Донец.
Недалеко от лодки было найдено тело пропавшего.
Также на Харьковщине нашли тело мужчины, которого искали несколько месяцев.
71-летнего Геннадия Гармаша нашли мертвым.
Геннадий пропал еще 18 июня, впоследний раз его видели 21–22 июня в поселке Манченки Харьковского района.
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