В Харьковской области демонтировали здание фаянсового завода в пгт. Буды - появились кадры с места.

Об этом сообщают «Харьковские известия».

Видео подрыва здания бывшего Будянского фаянсового завода появилось в сети.

Многоэтажное железобетонное здание завода было разрушено двумя взрывами.

После подрыва часть здания рухнула, однако остались железобетонные несущие конструкции.

Ранее соощалось, что в Харькове ветеран войны на Донбассе угрожал взорвать гранатой себя и свою бывшую девушку.

Так, в квартире на Электровозной 24-летний парень угрожал гранатой, сообщили в полиции Харьковской области.

Он пришел к бывшей девушке, чтобы наладить отношения, но перешел к угрозам.

26 октября в квартиру прибыли полицейские для проверки информации о нарушении общественного порядка.

Разобравшись в ситуации, правоохранители объявили план «Гром».

На место происшествия прибыло подразделение спецназовцев.

В результате переговоров мужчина сдался и был задержан. К счастью, никто не пострадал. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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