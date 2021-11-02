В Харьковской области демонтировали здание фаянсового завода в пгт. Буды - появились кадры с места.
Об этом сообщают «Харьковские известия».
Видео подрыва здания бывшего Будянского фаянсового завода появилось в сети.
Многоэтажное железобетонное здание завода было разрушено двумя взрывами.
Пополнение в семье Ротару: внучка раскрыла имя малышки и показала умилительные кадры
"Боролась за жизнь три месяца": знаменитая актриса сгорела от тяжелой болезни, детали трагедии
Жизнь семьи оборвалась в страшной аварии на Волыни: детали и кадры с места трагедии
Штамм "Дельта" все чаще поражает детей: санврач назвала основные симптомы
Украинцев ждут новые ограничения с 1 ноября: что под запретом
После подрыва часть здания рухнула, однако остались железобетонные несущие конструкции.
Ранее соощалось, что в Харькове ветеран войны на Донбассе угрожал взорвать гранатой себя и свою бывшую девушку.
Так, в квартире на Электровозной 24-летний парень угрожал гранатой, сообщили в полиции Харьковской области.
Он пришел к бывшей девушке, чтобы наладить отношения, но перешел к угрозам.
26 октября в квартиру прибыли полицейские для проверки информации о нарушении общественного порядка.
Разобравшись в ситуации, правоохранители объявили план «Гром».
На место происшествия прибыло подразделение спецназовцев.
В результате переговоров мужчина сдался и был задержан. К счастью, никто не пострадал. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что про угрозу взрыва: съехались саперы и полиция, первые подробности
Также Politeka сообщала, дети ради забавы "заминировали" школу: что им грозит за это.