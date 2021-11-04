В Харьковской области подросток пострадал от взрывчатки - появилось фото.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Несчастный случай произошел в Чугуевском районе - 13-летний парень пострадал от взрывчатки.
Пятеро детей от 9 до 14 лет собирали на поле остатки капусты. 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку - взрывчатка сработала и оторвала фалангу пальца руки.
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На место приехала скорая - ребенка госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что в Харькове ветеран войны на Донбассе угрожал взорвать гранатой себя и свою бывшую девушку.
Так, в квартире на Электровозной 24-летний парень угрожал гранатой.
Он пришел к бывшей девушке, чтобы наладить отношения, но перешел к угрозам.
26 октября в квартиру прибыли полицейские для проверки информации о нарушении общественного порядка.
Разобравшись в ситуации, правоохранители объявили план «Гром».
На место происшествия прибыло подразделение спецназовцев.
В результате переговоров мужчина сдался и был задержан. К счастью, никто не пострадал. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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