В Харькове посреди улицы обнаружили замерзшего мужчину с травмами.
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
57-летний мужчина лежал без сознания. Медики из бригады «скорой» смогли вывести его из состояния клинической смерти, после чего пациента доставили в больницу.
Реанимировала пострадавшего бригада экстренной медпомощи в составе фельдшера Галины Топчей и водителя Андрея Куракина.
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Что произошло с мужчиной - на данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области электричка сбила человека - появились подробности.
Так, в пгт. Слатино Харьковской области произошла смертельная авария на ж/д, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
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