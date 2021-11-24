В Харькове посреди улицы обнаружили замерзшего мужчину с травмами.

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

57-летний мужчина лежал без сознания. Медики из бригады «скорой» смогли вывести его из состояния клинической смерти, после чего пациента доставили в больницу.

Реанимировала пострадавшего бригада экстренной медпомощи в составе фельдшера Галины Топчей и водителя Андрея Куракина.

Что произошло с мужчиной - на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области электричка сбила человека - появились подробности.

Так, в пгт. Слатино Харьковской области произошла смертельная авария на ж/д, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

На железнодорожном перегоне «Харьков-Козачья Лопань» электропоезд насмерть сбил мужчину 1937 года рождения.

Задержка движения поезда составила 3 часа 12 минут.

Напомним, юную девушку сбил поезд на переезде под Харьковом: видео момента

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