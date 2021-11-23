Жительница села Красное, что на Харьковщине, нашла своего сына мертвым в кроватке.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и судмедэксперт.

Во время осмотра тела малыша были обнаружены телесные повреждения, но следов насилия выявлено не было.

31-летняя мать рассказала, что накануне смерти ее ребенок вел себя нормально, но в злополучный день, ребенок, переворачиваясь, ударился об изголовье дивана.

В семье воспитывается еще две девочки 13 и 9 лет. На момент смерти малышу было всего 3 месяца.

Ранее сообщалось, что несчастье произошло с детьми и взрослыми - страшная трагедия могла произойти из-за отравления угарным газом.

17 ноября в Хмельницкой области несмотря на то, что возгорание дома в селе Медисовка потушили хозяева дома еще до прибытия пожарных - стихия унесла жизни четырех детей в возрасте до шести лет.

В селе Марьяновка, Винницкой области, вероятно вследствие отравления продуктами горения, погибло четверо детей и двое взрослых.

На данный момент не известно в каком именно населенном пункте Виннитчины произошла трагедия, также неизвестны и ее обстоятельства.

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