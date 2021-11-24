В Харьковской области по состоянию с начала пандемии обнаружили 232 109 случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

562 харьковчанина подхватили ковид за прошедшие сутки. Вакцинировали во вторник второй дозой 10 913 человек.

Харьковская область находится на 11 месте по заболеваемости COVID-19 за сутки. Опередил регион Киев, где выявили 1 743 новых случая. В пятерку антилидеров по заболеваемости также вошли Полтавская (1060), Донецкая (948), Запорожская (906) и Хмельницкая (808) области.

Всего в Украине за сутки коронавирус подтвердили у 14 235 пациентов.

Ранее сообщалось, что в харьковской «чернобыльской» больнице с 1 октября начали принимать пациентов с ковидом.

Уже за первый день работы медучреждение почти полностью заполнили тяжелыми пациентами.

Об этом сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.

«Наш диспансер радиационной защиты населения или, как его называют чернобыльский диспансер, снова открылся для лечения пациентов с COVID-19. За сутки мы приняли 141 человека, все тяжелые, все на кислород», - заявила врач.

Известно, что в больнице создали 170 койко-мест, из них с потоковым кислородом – 140.

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