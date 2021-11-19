Мать Коли Харьковского вышла на связь - она заявила, что примет любое решение суда.
Марина Дегтярь сообщила, что перед отъездом в Германию купила себе легковушку и оставила частному мастеру на техобслуживание, сообщила она в эфире шоу"Говорит Украина", передает "newsroom".
Ранее Николай уже попадался за рулем родительского авто без водительского удостоверения, поэтому женщина решила забрать второй комплект ключей и все документы на авто с собой за границу.
Марина уверяет, что никогда не передавала сыну право управлять машиной.
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Также мать Николая принесла соболезнования семье погибшего водителя.
"Хотела бы попросить прощения у близких людей этого человека. Сделаю все возможное, чтобы оказать необходимую помощь этим людям", – сказала мать Николая Харьковского.
Она добавила, что хочет, чтобы суд был "одинаков ко всем людям", поэтому их семья примет любое решение.
"В интернете пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы кто-то взял на себя вину, это не так. Николай находится в СИЗО без телефона и какой-либо техники. Более того, я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Поблажек для него никто не делает", - заявила мать Коли Харьковского.
К слову, ранее сообщалось, что родителей 16-летнего Коли Харьковского могут привлечь к ответственности.
В деле смертельного ДТП с 16-летним водителем прокуратура будет привлекать к ответственности его родителей, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Напомним, адвокат сообщил, что ждет Колю Харьковского: "Минимум год будет..."
Как сообщала Politeka, 16-летний мажор из Харькова наконец признался, кто был за рулем в момент трагедии: "Помню, как был удар".
Также Politeka писала отец Коли Харьковского отрицает вину своего сына: "Ребенок мог спокойно свалить".