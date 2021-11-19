Мать Коли Харьковского вышла на связь - она заявила, что примет любое решение суда.

Марина Дегтярь сообщила, что перед отъездом в Германию купила себе легковушку и оставила частному мастеру на техобслуживание, сообщила она в эфире шоу"Говорит Украина", передает "newsroom".

Ранее Николай уже попадался за рулем родительского авто без водительского удостоверения, поэтому женщина решила забрать второй комплект ключей и все документы на авто с собой за границу.

Марина уверяет, что никогда не передавала сыну право управлять машиной.

Также мать Николая принесла соболезнования семье погибшего водителя.

"Хотела бы попросить прощения у близких людей этого человека. Сделаю все возможное, чтобы оказать необходимую помощь этим людям", – сказала мать Николая Харьковского.

Она добавила, что хочет, чтобы суд был "одинаков ко всем людям", поэтому их семья примет любое решение.

"В интернете пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы кто-то взял на себя вину, это не так. Николай находится в СИЗО без телефона и какой-либо техники. Более того, я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Поблажек для него никто не делает", - заявила мать Коли Харьковского.

К слову, ранее сообщалось, что родителей 16-летнего Коли Харьковского могут привлечь к ответственности.

В деле смертельного ДТП с 16-летним водителем прокуратура будет привлекать к ответственности его родителей, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Напомним, адвокат сообщил, что ждет Колю Харьковского: "Минимум год будет..."

Как сообщала Politeka, 16-летний мажор из Харькова наконец признался, кто был за рулем в момент трагедии: "Помню, как был удар".

Также Politeka писала отец Коли Харьковского отрицает вину своего сына: "Ребенок мог спокойно свалить".