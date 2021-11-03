Дочь погибшего в ДТП в Харькове не верит в искренность извинений Николая Харьковского и называет аварию - убийством.

Об этом девушка рассказала "Телеграфу".

"Какие фразы ходили по интернету, какие планы он себе ставил, куда-то улететь, порешать… Это не случайное ДТП, а убийство. К сожалению, в рамках законодательства не можем это так трактовать, но все люди понимают – это убийство", – заявила Анастасия.

По словам девушки, ее отец Игорь Носов был в самом расцвете сил и занимался спортом.

Также Анастасия считает, что в тот вечер ее отец принял удар на себя.

"Кто-то бы умер. Это могли быть пешеходы, мамы с колясками, дети… Трагедия бы была. Папа взял все на себя".

Ранее сообщалось, что девушка, ехавшая рядом в авто с Колей Харьковским, пожаловалась на угрозы.

Лиза пока является единственной из трех пассажиров Infiniti, которая пришла в себя после ДТП. 19-летние Валерий Карякин и Михаил Баранов в тяжелом состоянии и остаются без сознания.

16-летнюю знакомую Николая Елизавету Дусик взяли под охрану из-за угроз, которые начали ей поступать.

Она не рассказала, от кого именно поступают сообщения, но известно, что активисты обеспечили ей круглосуточную охрану.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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