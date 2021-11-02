Отец 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского отрицает вину своего сына.
Михаил Харьковский сделал ряд заявлений в интервью изданию "Обозреватель".
В частности, он опроверг информацию о том, что автомобиль Infiniti был подарен подростку.
"Infiniti — автомобиль нашей семьи. То, что говорили, будто автомобиль подарили сыну, — это черный пиар, это говорит о том, что идет направленный удар на Николая. Над этим работают блогеры. Они даже написали, что родители подали заявление об угоне машины. Мы никакого заявления не писали!", - заявил Харьковский.
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Отец Коли добавил, что тот мог "спокойно уехать", но остался на месте ДТП.
"Ребенок с места происшествия никуда не делся. Он мог спокойно уехать. Мог спокойно свалить. Он мог мне сообщить, а я — приехать и его оттуда забрать. Это тоже говорит о том, что он невиновен. Если бы он уехал, как уехали другие и куда-то пропали... Стоит подумать, почему они это сделали", - говорит Михаил Харьковский.
Ранее сообщалось, что адвокат 16-летнего Коли Харьковского, рассказал какое наказание ждет подростка.
Для выяснения обстоятельств ДТП в Харькове с участием 16-летнего водителя Infiniti нужно провести ряд экспертиз, об этом на пресс-конференции рассказал адвокат Игорь Серков.
Кроме того, по мнению Серкова, 16-летний водитель вряд ли избежит ответственности.
На данный момент неизвестно, каким будет наказание и когда о нем будет известно.
Напомним, что адвокат сообщил, что ждет Колю Харьковского: "Минимум год будет...".
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