Адвокат 16-летнего Коли Харьковского, рассказал какое наказание ждет подростка.

Для выяснения обстоятельств ДТП в Харькове с участием 16-летнего водителя Infiniti нужно провести ряд экспертиз, об этом на пресс-конференции рассказал адвокат Игорь Серков.

Кроме того, по мнению Серкова, 16-летний водитель вряд ли избежит ответственности.

"Учитывая большой резонанс, я бы сказал нездоровый ажиотаж вокруг данного ДТП, внимание к нему со стороны СМИ, я думаю, ответственности этом парню мажору избежать не удастся", - говорит адвокат.

На данный момент неизвестно, каким будет наказание и когда о нем будет известно.

"Какова будет эта ответственность, я думаю, это вопрос второй. Я думаю, досудебное следствие будет длиться не один месяц. Наверняка материалы уголовного производства дойдут до суда. Дело будет слушаться не один месяц, а минимум год. Какая будет мера наказания, посмотрим", – отметил Игорь Серков.

Напомним, что Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП в Харькове 28 октября, взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток.

В суде прокурор требовал взять Николая Харьковского под стражу без права выйти под залог.

Адвокат подозреваемого заявил, что у Николая травма головы, которую не дали вылечить. Поэтому она просила любую меру пресечения, кроме тюрьмы.

Николай также взял слово и заявил, что сожалеет о случившемся и "никогда раньше не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя".

Адвокат Харьковского заявила, что в момент смертельного ДТП за рулем мог быть не он, так как Николай половины не помнит.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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