В Харьковской области водитель Lanos задавил лежащего пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

ДТП случилось 13 ноября около 20:55 на улице Сосновой в городе Дергачи.

Автомобиль Daewoo Lanos наехал на 37-летнего местного жителя, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По словам 18-летнего водителя, мужчина лежал у правого края проезжей части.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель маршрутки играл на телефоне за рулем - хобби могло закончиться фатальными последствиями.

“Надеемся, данное видео привлечет внимание, как не правоохранителей, то хотя бы перевозчика. И таких водителей не будут допускать к работе", - говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

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