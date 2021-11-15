В Харьковской области водитель Lanos задавил лежащего пешехода.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
ДТП случилось 13 ноября около 20:55 на улице Сосновой в городе Дергачи.
Автомобиль Daewoo Lanos наехал на 37-летнего местного жителя, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
По словам 18-летнего водителя, мужчина лежал у правого края проезжей части.
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Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что в Харькове водитель маршрутки играл на телефоне за рулем - хобби могло закончиться фатальными последствиями.
“Надеемся, данное видео привлечет внимание, как не правоохранителей, то хотя бы перевозчика. И таких водителей не будут допускать к работе", - говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
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Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.