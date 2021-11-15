В Харькове водитель маршрутки играл на телефоне за рулем - хобби могло закончиться фатальными последствиями.

Об этом сообщили в Телеграм-канале “Стражи Эспрессо”.

“Надеемся, данное видео привлечет внимание, как не правоохранителей, то хотя бы перевозчика. И таких водителей не будут допускать к работе", - говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что харьковчане жалуются на ужасное состояние общественного транспорта.

Об этом говорится в петиции, которая появилась на сайте Горсовета.

"Просьба сменить перевозчика маршрута №241e, так как он не может качественно выполнить перевозку пассажиров. Интервал очень большой, по 40 минут в лучшем случае, и это утром, когда все едут на работу.

Автобусы грязные, забитые и разваливаются. И очень хотелось бы, чтобы добавился маршрут в сторону Героев Труда", - говорится в сообщении.

К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

Как сообщала Politeka, в Харькове автомобиль "влетел" бетонный забор, водитель исчез: детали аварии

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.