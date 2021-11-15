В Харькове водитель маршрутки играл на телефоне за рулем - хобби могло закончиться фатальными последствиями.
Об этом сообщили в Телеграм-канале “Стражи Эспрессо”.
“Надеемся, данное видео привлечет внимание, как не правоохранителей, то хотя бы перевозчика. И таких водителей не будут допускать к работе", - говорится в сообщении.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая без комплексов показала фото из душа: "Насыщенный день"
Начался штурм польской границы, раздалась стрельба: кадры с места событий
Анджелина Джоли в классическом наряде доказала, что всегда выглядит роскошно: "Не сдает позиции"
Жуткий пожар в больнице унес жизни пациентов с коронавирусом: подробности трагедии
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что харьковчане жалуются на ужасное состояние общественного транспорта.
Об этом говорится в петиции, которая появилась на сайте Горсовета.
"Просьба сменить перевозчика маршрута №241e, так как он не может качественно выполнить перевозку пассажиров. Интервал очень большой, по 40 минут в лучшем случае, и это утром, когда все едут на работу.
Автобусы грязные, забитые и разваливаются. И очень хотелось бы, чтобы добавился маршрут в сторону Героев Труда", - говорится в сообщении.
К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
Как сообщала Politeka, в Харькове автомобиль "влетел" бетонный забор, водитель исчез: детали аварии
Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.