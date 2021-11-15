В Харьковской области от ковида скончались десятки пациентов, "подхватили" болячку сотни человек.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 15 ноября, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 829 человек.

Скончались 25 пациентов, выздоровели 1795 человека.

Также известно, что за все время с начала эпидемии в области от СOVID-19 умерли 5079 пациентов.

Ранее сообщалось, что в харьковской «чернобыльской» больнице с 1 октября начали принимать пациентов с ковидом.

Уже за первый день работы медучреждение почти полностью заполнили тяжелыми пациентами.

Об этом сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.

«Наш диспансер радиационной защиты населения или, как его называют чернобыльский диспансер, снова открылся для лечения пациентов с COVID-19. За сутки мы приняли 141 человека, все тяжелые, все на кислород», - заявила врач.

Известно, что в больнице создали 170 койко-мест, из них с потоковым кислородом – 140.

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