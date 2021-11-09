Дзержинский районный суд Харькова вынес решение по делу о нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетним водителем в отношении 16-летнего Николая Харьковского.
Несовершенолетний является также подозреваемым в деле о смертельном ДТП в Харькове, которое произошло 26 октября, сообщает Newsroom.
Стало известно, что незадолго до трагичной аварии Харьковского уже останавливали за рулем автомобиля Dodge за нарушение правил дорожного движения.
Выяснилось, что в сентябре 2021-го года он превысил скорость и управлял машиной без водительских прав. На парня составили два админпротокола.
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Теперь суд их рассмотрел и вынес решение. По статье "нарушение скоростных ограничений" Харьковскому присудили штраф в размере 340 гривен, а по статье "управление транспортным средством лицом, которое не имеет такого права" – штраф 3400 гривен.
Ранее Николай Харьковский был признан виновным в хулиганстве с применением оружия - в ноябре 2019-го обстрелял в супермаркете мать с сыном и причинил им телесных повреждений средней тяжести.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с условным отбыванием срока и испытательным сроком на 1 год.
Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП.
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