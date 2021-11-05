Елена Зайцева, устроившая смертельное ДТП в Харькове, может выйти из тюрьмы раньше срока.

Об этом заявила потерпевшая в ДТП в 2017 году Оксана Евтеева в эфире программы " Право на владу " на "1+1".

Оксана потеряла в аварии мужа и сестру.

По ее словам, что после истечения 5-летнего срока, то есть половины, Дронов и Зайцева планируют подать ходатайство об условно-досрочном увольнении.

Также Оксана добавила, что от Зайцевой и Дронова пострадавшим мизерные суммы компенсации.

"Они работают в колонии – и приходят на банковский счет от их зарплаты 50-70 гривен. Это единственные деньги. Ежемесячно. В этом году больше, чем в прошлом. Наверное, начали работать, готовятся к тому, чтобы выйти, получить условно-досрочное", - говорит Оксана Евтеева.

Ранее сообщалось, что Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности, для осужденных за преступления по неосторожности.

В секторе вместе с Зайцевой находятся 12 человек, 11 из них осуждены за совершение ДТП.

Осужденным разрешено пользоваться интернетом под надзором администрации. Разрешено также общаться по Skype.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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