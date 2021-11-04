В Харькове под мостом нашли тело человека, которое пролежало там, вероятно, несколько дней.

В пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области подтвердили информацию о страшном происшествии.

Сначала об этом сообщили в соцсетях, отметив, что, вероятно, тело пролежало под мостом несколько дней.

Личность мужчины сейчас устанавливается.

"О времени смерти можно будет говорить только после экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове в один день двое 19-летних парней покончили с собой - полиция устанавливает подробности.

19-летний парень выпал с 7 этажа многоэтажки в Киевском районе Харькова, потерпевший скончался на месте.

В полиции подозревают, что парень мог совершить самоубийство.

В тот же день по ул. Клочковской погиб еще один 19-летний молодой человек, он выбросился из дома, в котором жил.

По предварительным данным полиции, парень совершил суицид.

Правоохранители расследуют смерть двух человек.

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