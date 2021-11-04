В Харьковской области после ДТП машина загорелась и выгорела дотла.

Автомобиль Mazda-3 и автобус ХАЗ-5320 столкнулись рано утром 4 ноября.

Как сообщили в облуправлении Госслужбы по ЧС, авария произошла в 5:20 в Люботине, на углу ул. Шевченко и ул. Святониколаевской.

В результате удара произошла разгерметизация топливного бака, и машина вспыхнула.

К моменту прибытия спасателей весь автомобиль был охвачен огнем.

В 5:35 пожар удалось локализовать, в 5:55 огонь потушили.

К счастью, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области насмерть сбит пешеход - водитель сбежал с места ДТП.

О ДТП со смертельным исходом стало известно вечером 1 ноября в с. Красное Первомайского района, возле железнодорожной станции.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

От полученных травм пешеход, мужчина 1973 года рождения, скончался на месте ДТП.

Личность водителя Renault Logan устанавливают сотрудники полиции.

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