В Харьковской области после ДТП машина загорелась и выгорела дотла.
Автомобиль Mazda-3 и автобус ХАЗ-5320 столкнулись рано утром 4 ноября.
Как сообщили в облуправлении Госслужбы по ЧС, авария произошла в 5:20 в Люботине, на углу ул. Шевченко и ул. Святониколаевской.
В результате удара произошла разгерметизация топливного бака, и машина вспыхнула.
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К моменту прибытия спасателей весь автомобиль был охвачен огнем.
В 5:35 пожар удалось локализовать, в 5:55 огонь потушили.
К счастью, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области насмерть сбит пешеход - водитель сбежал с места ДТП.
О ДТП со смертельным исходом стало известно вечером 1 ноября в с. Красное Первомайского района, возле железнодорожной станции.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
От полученных травм пешеход, мужчина 1973 года рождения, скончался на месте ДТП.
Личность водителя Renault Logan устанавливают сотрудники полиции.
К слову, под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию: "у водителя оторвало..."
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