Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП в Харькове, отказался сдавать анализы.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Игорь Черняк.

"Мажор" отказался сдевать анализы и следователи не обратились в суд относительно принудительного отбора биоматериала у подростка.

Адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook отметил, что крайне важно в деле.

"Если подозреваемый отказался давать образцы крови для возможности проведения экспертиз в уголовном производстве, тогда полиция должна была обратиться в суд с ходатайством к следственному судье о принудительном отнятии биологических образцов. Мне кажется, что указанных действий сделано не было. Это важно. Не буду детализировать, почему. Есть надежда, что полиция это сделает. Очень важно, чтобы сделала", – сообщил Найем.

Ранее сообщалось, что девушка, ехавшая рядом в авто с Колей Харьковским, пожаловалась на угрозы.

Лиза пока является единственной из трех пассажиров Infiniti, которая пришла в себя после ДТП. 19-летние Валерий Карякин и Михаил Баранов в тяжелом состоянии и остаются без сознания.

16-летнюю знакомую Николая Елизавету Дусик взяли под охрану из-за угроз, которые начали ей поступать.

Она не рассказала, от кого именно поступают сообщения, но известно, что активисты обеспечили ей круглосуточную охрану.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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