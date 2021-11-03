Елена Зайцева, приговоренная к 10 годам тюрьмы по делу о смертельном ДТП, отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79.
По словам начальницы учреждения Инна Мицюк, Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности, для осужденных за преступления по неосторожности, передает "Обозреватель".
В секторе вместе с Зайцевой находятся 12 человек, 11 из них осуждены за совершение ДТП.
Осужденным разрешено пользоваться интернетом под надзором администрации. Разрешено также общаться по Skype.
Пополнение в семье Ротару: внучка раскрыла имя малышки и показала умилительные кадры
Непогода обрушится на четыре области Украины: сделано срочное предупреждение ГСЧС
В Минздраве сообщили о побочных эффектах вакцинации: "к самым тяжелым относят..."
Упал самолет с россиянами: первые кадры и данные о жертвах
Сумская с Борисюком покинули Украину, кадры из Борисполя: "Вы даже не представляете..."
Зайцева должна выплачивать компенсации пострадавшим и родственникам погибших в ДТП, поэтому она обязана работать и получать "зарплату".
"О нашем учреждении знают, а также о том, что у нас могут вышивать, потому заказывают изделия. За месяц Зайцева зарабатывает от 1,8 тыс. до 3 тыс. грн в зависимости от стоимости изделия", – говорит Мицюк.
Напомним, что Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП в Харькове 28 октября, взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток.
В суде прокурор требовал взять Николая Харьковского под стражу без права выйти под залог.
Адвокат подозреваемого заявил, что у Николая травма головы, которую не дали вылечить. Поэтому она просила любую меру пресечения, кроме тюрьмы.
Николай также взял слово и заявил, что сожалеет о случившемся и "никогда раньше не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя".
Адвокат Харьковского заявила, что в момент смертельного ДТП за рулем мог быть не он, так как Николай половины не помнит.
Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".
Как сообщала Politeka, раскрыто темное прошлое мажора устроившего ДТП в Харькове: "открыл стрельбу в магазине"
Также Politeka писала о первых словах мажора, устроившего ДТП в Харькове: "Меня отмажут и я буду жить за границей".