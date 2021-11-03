Елена Зайцева, приговоренная к 10 годам тюрьмы по делу о смертельном ДТП, отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79.

По словам начальницы учреждения Инна Мицюк, Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности, для осужденных за преступления по неосторожности, передает "Обозреватель".

В секторе вместе с Зайцевой находятся 12 человек, 11 из них осуждены за совершение ДТП.

Осужденным разрешено пользоваться интернетом под надзором администрации. Разрешено также общаться по Skype.

Зайцева должна выплачивать компенсации пострадавшим и родственникам погибших в ДТП, поэтому она обязана работать и получать "зарплату".

"О нашем учреждении знают, а также о том, что у нас могут вышивать, потому заказывают изделия. За месяц Зайцева зарабатывает от 1,8 тыс. до 3 тыс. грн в зависимости от стоимости изделия", – говорит Мицюк.

Напомним, что Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП в Харькове 28 октября, взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток.

В суде прокурор требовал взять Николая Харьковского под стражу без права выйти под залог.

Адвокат подозреваемого заявил, что у Николая травма головы, которую не дали вылечить. Поэтому она просила любую меру пресечения, кроме тюрьмы.

Николай также взял слово и заявил, что сожалеет о случившемся и "никогда раньше не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя".

Адвокат Харьковского заявила, что в момент смертельного ДТП за рулем мог быть не он, так как Николай половины не помнит.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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