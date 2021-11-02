В Харьковской области насмерть сбит пешеход - водитель сбежал с места ДТП.

О ДТП со смертельным исходом стало известно вечером 1 ноября в с. Красное Первомайского района, возле железнодорожной станции.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

От полученных травм пешеход, мужчина 1973 года рождения, скончался на месте ДТП.

Личность водителя Renault Logan устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось , что в Харькове грузовик сбил детей на переходе.

Мальчики попали под колеса многотонного грузовика.

Дети, по словам свидетеля, бежали на переходе "один за другим".

От сильного удара у одного из мальчиков слетела обувь.

К сожалению, один из мальчиков скончался, второй находится в тяжелом состоянии в больнице.

33-летнему водителю может грозить задержание и арест до 8 лет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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