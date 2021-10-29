16-летняя Елизавета находилась автомобиле Infiniti во время смертельного ДТП в Харькове.

Девушка утверждает, что за рулем находился именно Николай Харьковский, сообщает Newsroom.

«Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним», — говорит мама Елизаветы.

Женщина утверждает, что Лиза оказалась в машине случайно, так как ехала со своими знакомыми, которые сидели сзади.

«Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди, думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили. Ни помощи, ни угроз от них не было», — заявила Наталья.

Ранее сообщалось, что девушка, ехавшая рядом в авто с Колей Харьковским, пожаловалась на угрозы.

Лиза пока является единственной из трех пассажиров Infiniti, которая пришла в себя после ДТП. 19-летние Валерий Карякин и Михаил Баранов в тяжелом состоянии и остаются без сознания.

16-летнюю знакомую Николая Елизавету Дусик взяли под охрану из-за угроз, которые начали ей поступать.

Она не рассказала, от кого именно поступают сообщения, но известно, что активисты обеспечили ей круглосуточную охрану.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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