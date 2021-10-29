Дочь погибшего в страшном ДТП в Харькове рассказала, что родители 16-летнего Коли Харьковского не удосужились даже извиниться.

Об этом девушка рассказала в интервью "Главкому".

Анастасия Носова считает, что подросток был за рулем авто Infiniti, но виновных в деле определит следствие.

"Я не находилась в момент аварии в автомобиле, чтобы об этом утверждать на 100%. Пожалуй, пока никто об этом утверждать не может. Это работа следствия. Я надеюсь, что она будет проведена правильно и качественно", – говорит Носова.

Также девушка добавила, что о семье Харьковского знает только из СМИ,.

"Я в 16 лет на Infiniti не ездила, я зарабатывала себе на сапоги и куртку. Если говорить о возможностях этой семьи, то да, пожалуй, они велики", – рассказывала дочь погибшего.

Анастасия Носова отметила, что уладить дело при помощи денег семье Харьковских не удастся.

Ранее дочь погибшего в страшном ДТП в Харькове водителя "Шевроле" сообщила, что ищет адвоката и просит свидетелей связаться с ней.

Также она добавила, что очевидцы аварии догоняли виновника трагедии - она просит их связаться с ней.

"Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации. Людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его, прошу вас, объявитесь. Это не страшно. Страшно жить с тем, чего вы не сделаете сейчас", - заявила харьковчанка.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

Как сообщала Politeka, раскрыто темное прошлое мажора устроившего ДТП в Харькове: "открыл стрельбу в магазине"

Также Politeka писала о первых словах мажора, устроившего ДТП в Харькове: "Меня отмажут и я буду жить за границей".