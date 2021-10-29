Девушка, ехавшая рядом в авто с Колей Харьковским, пожаловалась на угрозы.

Так, 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в смертельном ДТП в Харькове, отправили в СИЗО на два месяца

Девушка пока является единственной из трех пассажиров Infiniti, которая пришла в себя после ДТП. 19-летние Валерий Карякин и Михаил Баранов в тяжелом состоянии и остаются без сознания.

16-летнюю знакомую Николая Елизавету Дусик взяли под охрану из-за угроз, которые начали ей поступать, сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".

Она не рассказала, от кого именно поступают сообщения, но известно, что активисты обеспечили ей круглосуточную охрану.

Ранее сообщалось, что подруге подростка, устроившего смертельне ДТП в Харькове, делают операцию за операцией - девушка просит о помощи.

Так, на своей странице в Инстаграм девушка в сториз опубликовала информацию о том, что ей будут делать операцию, чтобы она могла полноценно ходить. На операцию нужны деньги.

Она просит своих подписчиков делать репосты, чтобы скорее собрать нужную сумму.

Об участии и материальной помощи ее парня 16-летнего Николая, который по предварительной информации является виновником ДТП - на данный момент ничего не известно.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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