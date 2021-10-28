Мажор из Харькова, устроивший ДТП в Харькове, регулярно оскорбительно высказывался в адрес других людей.

Об этом в Facebook рассказал бизнесмен Юрий Сапронов.

Юрий эмоционально рассказал подписчикам в соцсети, как подросток вел себя с сотрудниками полиции.

"16 лет долб****у. Уроду. Это х***ло, цитирую, в предыдущих случаях на камеру так и говорит полицейским: "Можете разворачиваться и идти на х***й". Его риторика интересна и в других случаях: "Моя куртка стоит больше, чем твоя семья", "Я все порешаю и ты мне еще денег заплатишь". 16 лет", - пишет Сапронов.

К слову, в Харькове во время суда по смертельному ДТП стало известно, что на подростка, находившегося за рулем завели еще одно уголовное дело - за ложное сообщение.

Следствие утверждает, что 16-летний Николай Харьковский звонил в полицию из туалета больницы и заявил о похищении "Инфинити".

Об этом представитель прокуратуры заявил на сегодняшнем заседании.

Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив об угоне Infinity.

Таким образом преследовав цель ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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