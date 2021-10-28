Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП в Харькове, сегодня, 28 октября, взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток.
Видео с его "подвигами" всплывают в сети один за другим.
Так, журналист Сергей Гришин опубликовал в Фейсбуке ролик, где 16-летний Коля Харьковский с пластиковым стаканом водки говорит матерные тосты и дарит другу на день рождения пистолет.
"Это Коля Харьковский, который в ДТП убил людей. А до этого стрелял в лицо людям из пневмата, за что летом получил условный срок. На этом видео он поздравляет кореша с днем рождения и делает ему подарок", - написал Гришин.
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Напомним, в суде прокурор требовал взять Николая Харьковского под стражу без права выйти под залог.
Адвокат подозреваемого заявил, что у Николая травма головы, которую не дали вылечить. Поэтому она просила любую меру пресечения, кроме тюрьмы.
Николай также взял слово и заявил, что сожалеет о случившемся и "никогда раньше не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя".
Адвокат Харьковского заявила, что в момент смертельного ДТП за рулем мог быть не он, так как Николай половины не помнит.
Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".
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