В Харькове во время суда по смертельному ДТП стало известно, что на подростка, находившегося за рулем завели еще одно уголовное дело - за ложное сообщение.

Как сообщает Politeka, об этом стало известно во время трансляции судебного процесса.

Следствие утверждает, что 16-летний Николай Харьковский звонил в полицию из туалета больницы и заявил о похищении "Инфинити".

Об этом представитель прокуратуры заявил на сегодняшнем заседании.

Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив об угоне Infinity.

Таким образом преследовав цель ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение.

Судья объявил решение - Николая Харьковского взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток.

К слову, в суде прокурор требовал взять Николая Харьковского под стражу без права выйти под залог.

Адвокат подозреваемого ответила, что у Николая травма головы, которую не дали вылечить. Поэтому она просила любую меру пресечения, кроме тюрьмы.

Николай также взял слово и заявил, что сожалеет о случившемся и "никогда раньше не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя".

"Хочу попросить у всех прощения, что произошла данная ситуация. Я не хотел, чтобы так случилось, полностью приношу свои извинения. Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от ответственности", - сказал Харьковский.

Адвокат Харьковского заявила, что в момент смертельного ДТП за рулем мог быть не он, так как Николай половины не помнит.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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