В Харькове начался суд над 16-летним подростком, который устроил смертельное ДТП.
В суде прокурор требует взять Николая Харьковского под стражу без права выйти под залог.
Адвокат подозреваемого говорит, что у Николая травма головы, которую не дали вылечить. Поэтому она просит любую меру пресечения, кроме тюрьмы.
Николай также взял слово и заявил, что сожалеет о случившемся и "никогда раньше не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя".
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"Хочу попросить у всех прощения, что произошла данная ситуация. Я не хотел, чтобы так случилось, полностью приношу свои извинения. Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от ответственности", - сказал Харьковский.
Адвокат Харьковского заявила, что в момент смертельного ДТП за рулем мог быть не он, так как Николай половины не помнит.
Ранее сообщалось, что дочь погибшего в страшном ДТП в Харькове водителя "Шевроле" ищет адвоката и просит свидетелей аварии срочно связаться с ней.
Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".
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