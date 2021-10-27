Смертельная авария в Харькове - появилась информация о родителях 16-летнего парня.

Издание "Вести" сообщает, отец подростка Михаил Харьковский признался в том, что он и его жена являются безработными.

«Какой, извините, в **аку мой сын – мажор? Я безработный, жена – безработная. В сети могут написать что угодно, сейчас я временно безработный. Мама Николая, моя жена, сейчас отдыхает вместе с двумя другими моими детьми. Не рядом», – заявил отец парня.

Ранее сообщалось, что подруге подростка, устроившего смертельне ДТП в Харькове, делают операцию за операцией - девушка просит о помощи.

Так, на своей странице в Инстаграм девушка в сториз опубликовала информацию о том, что ей будут делать операцию, чтобы она могла полноценно ходить. На операцию нужны деньги.

Она просит своих подписчиков делать репосты, чтобы скорее собрать нужную сумму.

Об участии и материальной помощи ее парня 16-летнего Николая, который по предварительной информации является виновником ДТП - на данный момент ничего не известно.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

Как сообщала Politeka, раскрыто темное прошлое мажора устроившего ДТП в Харькове: "открыл стрельбу в магазине"

Также Politeka писала о первых словах мажора, устроившего ДТП в Харькове: "Меня отмажут и я буду жить за границей".