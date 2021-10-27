Подруге подростка, устроившего смертельне ДТП в Харькове, делают операцию за операцией - девушка просит о помощи.

Так, на своей странице в Инстаграм девушка в сториз опубликовала информацию о том, что ей будут делать операцию, чтобы она могла полноценно ходить. На операцию нужны деньги.

Она просит своих подписчиков делать репосты, чтобы скорее собрать нужную сумму.

"Я никогда не просила о помощи, но ситуация сложилась таким образом. Я сейчас нахожусь в больнице в раздробленной костью и мне требуется операция, чтобы полноценно ходить. Одна операция на животе вчера уже прошла, завтра меня проводят на салтовку и там уже будет операция на ноге. Кому не сложно, кто сколько может прошу. Сделайте репост", - пишет девушка.

Об участии и материальной помощи ее парня 16-летнего Николая, который по предварительной информации является виновником ДТП - на данный момент ничего не известно.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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