В Харькове водитель скорой пьяным врезался в авто полиции - мужчина признал свою вину.

Так, скорая ехала на срочный вызов на красный сигнал светофора.

Автомобиль патрульной полиции выезжал на зеленый свет.

На обоих транспортных средствах были включены проблесковые маячки, но водитель скорой столкнулся с авто полиции. В результате ДТП машины получили механические повреждения.

Водитель скорой признал вину в управлении в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным и назначил штраф 17 тыс. грн с лишением права управлять транспортными средствами на один год.



Ранее сообщалось, что в Харькове перевернулся микроавтобус - есть погибшие в результате аварии.