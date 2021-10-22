В Харькове водитель скорой пьяным врезался в авто полиции - мужчина признал свою вину.
Так, скорая ехала на срочный вызов на красный сигнал светофора.
Автомобиль патрульной полиции выезжал на зеленый свет.
На обоих транспортных средствах были включены проблесковые маячки, но водитель скорой столкнулся с авто полиции. В результате ДТП машины получили механические повреждения.
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Водитель скорой признал вину в управлении в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным и назначил штраф 17 тыс. грн с лишением права управлять транспортными средствами на один год.
По данным облуправления Госслужбы по ЧС, авария произошла на пересечении проспекта Архитектора Алешина и улицы Мира.
В результате ДТП на месте от полученных травм погиб водитель микроавтобуса, он оказался под своей же машиной, которая перевернулась на бок.
Спасатели достали тело погибшего 27-летнего парня.
Кроме того, в аварии пострадали двое человек: водитель и пассажирка Honda - их госпитализировали в больницу.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".