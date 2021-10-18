В харьковских больницах не осталось свободных коек с кислородом - местные власти раскрыли подробности.

По состоянию на утро 18 октября все койки с потоковым кислородом заняты.

Об этом на брифинге сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковского горсовета Елена Головина, передает “Объектив”.

Чиновница сообщила, что из 719 мест с централизованным кислородом на сегодня заняты все.

“Мы постоянно расширяем количество мест с кислородом. В 13-й больнице закончили монтаж кислородной трассы, доставили 113 коек, в тестовом режиме работают. Идет монтаж новых кислородных точек, дополняем в 17-й больнице и рассматривается вопрос о расширении кислородных точек в 8-й больнице, которую открыли неделю назад”, – сказала Головина.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области за сутки зафиксировали сотни новых случаев заражения ковидом.

За сутки коронавирус в Харьковской области подтвердили у 823 жителей региона, 16 человек умерло после осложнений ковида, 741 человек выздоровел.

Всего с начала пандемии в Харьковской области коронавирус подтвердили у 187 233 человек: 4340 из них умерли, 157 548 выздоровели, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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