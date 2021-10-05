В Харькове грузовик сбил детей на переходе.

Мальчики попали под колеса многотонного грузовика.

Дети, по словам свидетеля, бежали на переходе "один за другим".

От сильного удара у одного из мальчиков слетела обувь.

К сожалению, один из мальчиков скончался, второй находится в тяжелом состоянии в больнице.

33-летнему водителю может грозить задержание и арест до 8 лет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Харькове сбили девушку на переходе.

Как сообщает телеграм-канал "Труха", страшное событие произошло на Роганской.

"Подписчик сообщает, что бусик сбил девушку на пешеходном переходе.

Детали трагедии уточняются", - говорится в сообщении.

На данный момент официальной информации о ДТП нет. Все подробности выясняются.

Видео с места трагедии можно увидеть здесь.

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