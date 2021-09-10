В Харьковской области пенсионерка погибла на глазах у мужа

Об этом говорится в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.

Известно, что на 67-летнюю пенсионерку наехал автомобиль ВАЗ-21099, когда она переходила дорогу на пешеходном переходе.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

«Автомобиль ВАЗ 210994-20 под управлением 37-летнего мужчины ехал со стороны города Богодухов в направлении Харькова. Женщина в этот момент вместе с мужем переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе», - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове автомобиль "влетел" бетонный забор

Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

По предварительной информации полицейских, автомобиль Daewoo Lanos врезался в бетонный забор.

Водителя на месте ДТП к моменту прибытия полиции не было.

Патрульные составили схему ДТП и передали материалы в отдел розыска Харьковской области.

Daewoo Lanos поместили на специальную площадку.

К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

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