В Харьковской области пенсионерка погибла на глазах у мужа
Об этом говорится в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.
Известно, что на 67-летнюю пенсионерку наехал автомобиль ВАЗ-21099, когда она переходила дорогу на пешеходном переходе.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
«Автомобиль ВАЗ 210994-20 под управлением 37-летнего мужчины ехал со стороны города Богодухов в направлении Харькова. Женщина в этот момент вместе с мужем переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе», - говорится в сообщении.
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К слову, в Харькове автомобиль "влетел" бетонный забор
Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
По предварительной информации полицейских, автомобиль Daewoo Lanos врезался в бетонный забор.
Водителя на месте ДТП к моменту прибытия полиции не было.
Патрульные составили схему ДТП и передали материалы в отдел розыска Харьковской области.
Daewoo Lanos поместили на специальную площадку.
К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
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