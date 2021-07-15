В Харькове с помощью пожарного поезда тушат склады с древесиной

15 июля в 2:43 к спасателям поступило сообщение о пожаре на складах с древесиной, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место направили 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 кв. м. Бойцы ГСЧС спасли на месте пожара мужчину 1958 года рождения.

К счастью , спасатели предотвратили распространение пламени на электроподстанцию.

К слову, в Харьковской области установлен наивысший уровень пожарной опасности

5-й уровень пожарной опасности сохранится 13-15 июля, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Количество пожаров в этом году ниже, чем в прошлом, но с начала года произошло более 1500 пожаров. Из них, в частности, в лесах Харьковщины – 27 пожаров", – говорится в сообщении.

С начала года на таких пожарах погибли три человека.

Важно отметить, что 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора.

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