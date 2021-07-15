В Харькове с помощью пожарного поезда тушат склады с древесиной
15 июля в 2:43 к спасателям поступило сообщение о пожаре на складах с древесиной, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На место направили 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд.
На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 кв. м. Бойцы ГСЧС спасли на месте пожара мужчину 1958 года рождения.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Солистка "Go_A" не поверила глазам, увидев очередь на свой концерт в Литве: "Ого, ребята..."
Оля Полякова ужаснула новой прической, став похожей на Остапчука и Горбунова: "Жалко..."
В Крым пришла новая стихия на смену ливня, пляжи словно покрыты снегом: кадры лютой непогоды
Екатерина Кухар открылась перед Осадчей, рассказав о сложностях с дочерью: "Это моя боль"
К счастью , спасатели предотвратили распространение пламени на электроподстанцию.
К слову, в Харьковской области установлен наивысший уровень пожарной опасности
5-й уровень пожарной опасности сохранится 13-15 июля, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Количество пожаров в этом году ниже, чем в прошлом, но с начала года произошло более 1500 пожаров. Из них, в частности, в лесах Харьковщины – 27 пожаров", – говорится в сообщении.
С начала года на таких пожарах погибли три человека.
Важно отметить, что 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора.
Также мы писали ранее, что возле Харькова обнаружили "неприятную находку", жуткие фото: "Около 300 черепов"
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП