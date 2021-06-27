На Харьковщине появится платная дорога
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Речь идет о трассе Харьков — Днепр — Запорожье (маршрут М-29, M-04, M-18).
На данный момент определили шесть основных направлений в Украине, где планируется построить платные участки.
от Борисполя до Полтавы (трасса М-03),
от Киева через Житомир до Ровно (часть М-06),
от Днепра до Кривого Рога и Николаева (маршрут М-04, Н-11),
от Ягодина через Ковель до Луцка (маршрут М-07, М-19),
от Харькова через Днепр до Запорожья (маршрут М-29, M-04, M-18);
от Херсона до Николаева (часть М-14).
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Официальная информация уточняется.
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