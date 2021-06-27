На Харьковщине появится платная дорога

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Речь идет о трассе Харьков — Днепр — Запорожье (маршрут М-29, M-04, M-18).

На данный момент определили шесть основных направлений в Украине, где планируется построить платные участки.

от Борисполя до Полтавы (трасса М-03),

от Киева через Житомир до Ровно (часть М-06),

от Днепра до Кривого Рога и Николаева (маршрут М-04, Н-11),

от Ягодина через Ковель до Луцка (маршрут М-07, М-19),

от Харькова через Днепр до Запорожья (маршрут М-29, M-04, M-18);

от Херсона до Николаева (часть М-14).

За платный участок будет длиной около ста километров владельцу легкового автомобиля придется заплатить 77 гривен.

Напомним, в Харькове автомобиль слетел в кювет

Автомобиль получил значительные повреждения - он фактически смят.

По словам свидетелей аварии, авто зацепило женщину и девочку, которая ехала на велосипеде, ребенка госпитализировали в больницу.

Официальная информация уточняется.

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