В Харьковской области зафиксировали новых заболевших ковидом
С начала пандемии по состоянию на утро 27 июня в Харьковской области умерли 3 519 пациентов с ковидом, 4 — за прошедшие сутки.
С начала регистрации в области подтвердили 148 494 случая коронавирусной болезни, 17 — за прошедшие сутки.
Под наблюдением врачей находятся 1 084 заболевших ковидом.
Выздоровел 143 891 пациент, 193 — за прошедшие сутки.
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Напомним, что ночью 25 июня на ул. Салтовское шоссе горел продуктовый магазин.
3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС, 3 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС оперативно выехали на вызов.
Огонь охватил 50 кв. м. внутри горела мебель, торговое оборудование, прилавки с товаром и т.д.
На ликвидацию огня спасатели подали 2 пожарных ствола.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
К слову, режим ЧП в Харьковской области: спасатели сделали предупреждение
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