В Харькове дерево повредило электропровода троллейбусной линии

Так, во время ливня на провода троллейбусной линии на бул. Богдана Хмельницкого упало дерево, сообщает "Суспільне".

По информации представителя "Харьковоблэнерго" Владимира Скичко, обесточенных населенных пунктов в результате ночного ливня на Харьковщине нет.

Напомним, мощный пожар вспыхнул под Харьковом

Загорелся магазин одежды и огонь перекинулся на другие помещения. Площадь пожара охватила 300 кв.м.

Все спасатели города были брошены на тушение.

"Спасателей вызвали в 15.40. Горели 5-6 магазинов стройматериалов. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров", - сообщали в пресс-службе Главуправления ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации ГСЧС области, пожар локализовали в 17.15. На месте работали 10 единиц пожарной техники .

В результате пожара никто не пострадал.

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