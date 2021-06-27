На харьковском рынке поймали вора

Об инциденте сообщили очевидцы, произошло это на Центральном рынке Харькова.

Пока ждали полицию, преступник попытался освободиться и достал нож, за что получил кулаками.

В соцсетях сообщили, что преступник пойман.

Напомним, мощный пожар вспыхнул под Харьковом

Загорелся магазин одежды и огонь перекинулся на другие помещения. Площадь пожара охватила 300 кв.м.

Все спасатели города были брошены на тушение.

"Спасателей вызвали в 15.40. Горели 5-6 магазинов стройматериалов. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров", - сообщали в пресс-службе Главуправления ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации ГСЧС области, пожар локализовали в 17.15. На месте работали 10 единиц пожарной техники .

В результате пожара никто не пострадал.

К слову, режим ЧП в Харьковской области: спасатели сделали предупреждение

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