Что известно о пострадавших

В Харьковской области огонь уничтожил 600 квадратных метров хвойных насаждений

Об этом сообщили в оперативной сводке Харьковской ОГА.

Возгорания произошли 22 июня в Октябрьском лесном хозяйстве на территории Васищевского лесничества.

Бойцам ГСЧС удалось ликвидировать пожар. Пострадавших в результате ЧП нет.

Кстати, на Харьковщину надвигается адская жара

Согласно прогнозу сайта "sinoptik", на регион надвигается жара до +34 градусов.

В Харьковской области очень высокая пожарная опасность.

Так, в ближайшие пять дней осадки не предвидятся, будет малооблачно. Только в следующий понедельник, 28 июня, синоптики прогнозируют дожди.

На протяжении этой недели будет держаться высокая температура, жарче всего будет в пятницу и субботу.

К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.

Как сообщала Politeka, подросток под Харьковом забрался на 6-метровую липу и не мог слезть: детали ЧП

Кроме того Politeka писала, что в центр Харькова привезли тонну мусора: кадры произошедшего