На Харьковщину надвигается адская жара
Согласно прогнозу сайта "sinoptik", на регион надвигается жара до +34 градусов.
В Харьковской области очень высокая пожарная опасность.
Так, в ближайшие пять дней осадки не предвидятся, будет малооблачно. Только в следующий понедельник, 28 июня, синоптики прогнозируют дожди.
На протяжении этой недели будет держаться высокая температура, жарче всего будет в пятницу и субботу.
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А еще мы писали, что в Харьковской области за 22 июня зафиксировали новых заболевших ковидом
По данным Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Украины на утро 23 июня, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 26 человек.
За сутки скончались 6 пациентов.
За время эпидемии в регионе от коронавируса умерло 3494 пациента.
К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.
Как сообщала Politeka, подросток под Харьковом забрался на 6-метровую липу и не мог слезть: детали ЧП
Кроме того Politeka писала, что в центр Харькова привезли тонну мусора: кадры произошедшего