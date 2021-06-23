В Харьковской области очень высокая пожарная опасность

На Харьковщину надвигается адская жара

Согласно прогнозу сайта "sinoptik", на регион надвигается жара до +34 градусов.

В Харьковской области очень высокая пожарная опасность.

Так, в ближайшие пять дней осадки не предвидятся, будет малооблачно. Только в следующий понедельник, 28 июня, синоптики прогнозируют дожди.

На протяжении этой недели будет держаться высокая температура, жарче всего будет в пятницу и субботу.

А еще мы писали, что в Харьковской области за 22 июня зафиксировали новых заболевших ковидом

По данным Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Украины на утро 23 июня, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 26 человек.

За сутки скончались 6 пациентов.

За время эпидемии в регионе от коронавируса умерло 3494 пациента.

К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.

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Кроме того Politeka писала, что в центр Харькова привезли тонну мусора: кадры произошедшего